Tennis

Tennis : Dominic Thiem s’exprime sur sa période de repos !

Publié le 26 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Sorti à bout de force de son Roland-Garros, Dominic Thiem fera son retour à la compétition ce mardi pour le tournoi de Vienne. L’Autrichien a insisté sur l’importance de cette période de repos salvatrice.

Alors que l’ATP 500 de Vienne a ouvert ses portes ce lundi, Dominic Thiem, lui ne démarrera que mardi. Tenant du titre, l’Autrichien est très attendu, d’autant plus qu’il évolue à domicile dans ce tournoi. Pour sa reprise, le numéro trois mondial sera opposé au Japonais Kei Nishikori, loin de son meilleur niveau. Un retour aux affaires pour le joueur de 27 ans, après une quinzaine victorieuse à l’US Open, et un Roland-Garros éprouvant, achevé en quart de finale. En conférence de presse, Thiem a énoncé tous les bienfaits de cette trêve bien méritée.

« Je suis complètement de retour »