Tennis

Tennis : Dominic Thiem s’enflamme après sa victoire contre Rafael Nadal !

Publié le 29 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Tombeur de Rafael Nadal en quarts de finale de l’Open d’Australie (7-6, 7-6, 4-6, 7-6)., Dominic Thiem ne cache pas sa joie après sa victoire.

Au terme d’une énorme lutte, Dominic Thiem est venu à bout de Rafael Nadal afin d’atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie. Il aura fallu plus de quatre heures et quatre sets (7-6, 7-6, 4-6, 7-6) pour que l’Autrichien domine le numéro 1 mondial. Une rencontre durant laquelle la chance lui a un peu souri, mais il a surtout répondu présent dans les moments chauds, à savoir les tie-breaks.

«Le match était d'un très grand niveau entre deux joueurs en grande forme»