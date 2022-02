Tennis

Tennis : Dominic Thiem affiche ses ambitions pour son retour !

Publié le 11 février 2022 à 23h35 par La rédaction

Dans le dur depuis plusieurs mois, Dominic Thiem lutte pour retrouver sa forme physique et son meilleur niveau. L’Autrichien espère être prêt pour cet été.

A 28 ans, Dominic Thiem est censé être dans la fleur de l’âge. Bien parti pour être l’une des têtes d’affiche du tennis mondial, l’Autrichien s’est un peu perdu en route, enchaînant les contre-performances mais surtout les blessures. Forfait pour la tournée sud-américaine, Thiem continue sa rééducation avant de revenir sur les courts. L’objectif de l’ancien numéro 3 est clair : être prêt pour l’été.

« L’objectif primaire est de jouer à nouveau comme je l’ai déjà fait »