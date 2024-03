Tennis : Djokovic vit un calvaire, voilà pourquoi

Benjamin Labrousse

Ce mardi, Novak Djokovic a chuté en 16èmes de finale d’Indian Wells face au jeune Italien Luca Nardi (6-4, 3-6, 6-3). Le Serbe connaît un début d’année très compliqué, lui qui a également connu un gros échec à l’Open d’Australie. Néanmoins, Benoît Maylin estime que le véritable objectif de « Nole » est de viser uniquement les Grands Chelems.

Novak Djokovic dans le dur ? Auteur d’une année 2023 sensationnelle, le numéro un mondial connaît plus de difficultés en ce début de saison. A la mi-mars, le Serbe n’a pas remporté le moindre titre, et a récemment déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami, après avoir subi un revers face à Luca Nardi à Indian Wells mardi.

« Le numéro 1 mondial n’a toujours pas gagné un titre en 2024 »

Présent dans l’émission Sans Filet de Winamax , Benoît Maylin s’est montré alerté par le début de saison de Novak Djokovic. « On est à la mi‐mars et le numéro 1 mondial n’a toujours pas gagné un titre en 2024 ni même atteint une finale. Pire, il s’est fait sortir au troisième tour d’Indian Wells par Lucas Nardi, 20 ans et 123e mondial. Jamais Djokovic n’avait perdu contre un joueur aussi mal classé en Master 1000 ou en Grand Chelem. Jamais » , a ainsi expliqué le journaliste dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Son but à 36 ans ce n’est pas de gagner un énième Masters 1000 »