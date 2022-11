Tennis

Tennis : Djokovic, Federer, Nadal... Ils ont terminé l'année numéro 1 mondial

Publié le 5 novembre 2022 à 12h35

Arnaud De Kanel

Le Rolex-Paris-Masters bat son plein cette semaine. Après la défaite de Rafael Nadal au premier tour, c'est Carlos Alcaraz qui a dû abandonner face à Holger Rune en quarts de finale. De fait, il n'est pas encore assuré de terminer l'année à la première place mondiale et de succéder ainsi à ses illustres prédécesseurs.

Après son abandon face à Holger Rune, Carlos Alcaraz devra réaliser un très grand parcours lors des ATP Finals à Turin pour conserver sa place du numéro 1 mondial. Le Murcien, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, pourrait ainsi battre le record de Lleyton Hewitt qui détient le record du plus jeune joueur n°1 mondial en fin d'année. Avant eux, des légendes comme le Big Three , Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, ont terminé l'année en première position.

Tennis : Alcaraz numéro un mondial, Djokovic lui lance un énorme avertissement https://t.co/GrrYrwM3hA pic.twitter.com/Vn6M2PL7fO — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Djokovic, record absolu

Bien parti pour remporter un 7ème titre à Bercy, Novak Djokovic a fait du classement ATP l'une de ses spécialités. Le Serbe a fini l'année en première position du classement à 7 reprises, en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 et 2021. Il est également celui qui a dominé le classement le plus de semaines (373), le plus vieux numéro 1 en fin d'année (34 ans 7 mois et 9 jours) mais aussi celui avec le plus haut total de points en fin d'année avec 16 585. Pour situer la performance, Carlos Alcaraz est numéro 1 avec 6 730 points.

Sampras, 6 à la suite !

De 1993 à 1998, l'Américain Pete Sampras a terminé l'année numéro 1 mondial 6 fois d'affilée, ce qui fait de lui le recordman d'années consécutives bouclées en tête. De fait, il se situe derrière Novak Djokovic et ses 7 fins d'années passées à la tête du classement ATP.

Nadal-Connors, la passe de 5

Avec 5 années terminées à la première place mondiale, Rafael Nadal et Jimmy Connors sont en troisième position du classement. Connors a tout enchainé, de 1974 à 1978. Pour Nadal, il a croisé la route de Roger Federer et Novak Djokovic donc c'est beaucoup plus varié (2008, 2010, 2017, 2019).

Federer, si proche mais si loin

Roger Federer était bien parti pour battre le record alors détenu par Pete Sampras. De 2004 à 2007, il finissait l'année n°1 au classement ATP, soit autant que Ivan Lendl et John McEnroe. Depuis, Rafael Nadal, Novak Djokovic et même Andy Murray ne lui ont rien laissé. Néanmoins, il reste celui avec le plus de semaines consécutives passées en tête (237).