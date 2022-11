Tennis

Héroïque à Roland-Garros, maudit à Bercy... L'incroyable malédiction de Nadal à Paris

Publié le 3 novembre 2022 à 12h35 - mis à jour le 3 novembre 2022 à 12h42

Habitué à briller du côté de la Porte d’Auteuil à Roland-Garros, Rafael Nadal est beaucoup moins en réussite à Bercy. Mercredi soir, l’Espagnol s’est incliné lors de son entrée en lice au Masters de Paris l’Américain Tommy Paul en trois sets : 3-6, 7-6 (7/4), 6-1. Un échec supplémentaire pour lui du côté de l’Accor Arena.

Chaque année, Rafael Nadal est attendu tel un messie dans la capitale française. L’Espagnol est désormais à domicile lorsqu’il pose ses valises près de la Porte d’Auteuil pour Roland-Garros, son tournoi de prédilection. Avec 14 titre au compteur, il est logiquement considéré comme un roi à Paris, mais le bilan est beaucoup plus contrasté à quelques kilomètres de là, à l’Accor Arena, et cela s’est encore confirmé mercredi soir. Pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters, Rafael Nadal affrontait Tommy Paul, 31e mondial, et pensait avoir fait le plus dur en décrochant le premier set, mais l’Américain a résisté avant de prendre le dessus, accédant au tour suivant en trois sets (3-6, 7-6 [4], 6-1). A Paris, le rêve se transforme généralement en cauchemar pour Rafael Nadal entre mai et novembre.

L’incroyable série de forfaits de Nadal à Bercy

S’il ne déçoit pas et impressionne par sa régularité sur la terre battue parisienne avant l’été, Rafael Nadal connaît néanmoins des automnes agités dans la capitale. Le Rolex Paris Masters est l’un des seuls grands tournois qui manque au palmarès de l’Espagnol, et ce malgré 18 participations. La faute principalement à son physique, alors que le Masters 1000 de Paris-Bercy est programmé en fin de saison, l’obligeant à déclarer forfait à 10 reprises, dont 3 fois pendant le tournoi ou juste avant.



Blessé au pied gauche en 2021, aux abdominaux en 2019, touché au genou droit en 2017, au poignet droit en 2016, ou encore au dos en 2014, le Taureau de Manacor a connu toutes les mésaventures possibles en vue de sa participation au tournoi parisien en dur indoor. « On sait à quel point sa manière de jouer est exigeante, et la saison ATP est très dense, surtout le cœur de saison, des tournois sur terre battue jusqu’à l’US Open. Alors, pour des joueurs comme Rafael Nadal qui vont quasiment au bout à chaque foi. (…) C’est un défi pour lui de gagner ici », analysait pour Le Parisien Arnaud Clément avant la nouvelle contre-performance de l’Espagnol ce mercredi.

