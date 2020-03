Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur pour Indian Wells et Miami !

Publié le 1 mars 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Sacré à Dubaï, Novak Djokovic se projette d’ores et déjà sur les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

Novak Djokovic est en pleine réussite depuis le début d’année. Vainqueur à l’Open d’Australie et à Dubaï, grâce à sa victoire en finale face à Stéfanos Tsitsipás samedi (6-3, 6-4), le Serbe connait une belle saison. Le N°1 mondial doit désormais se concentrer sur la tournée américaine avec les Masters 1000 d’Indian Wells (9-22 mars) et de Miami (23 mars au 5 avril). Via des propos rapportés par L'Équipe ce dimanche, Djokovic en dit sur ses ambitions aux États-Unis.

« Je suis vraiment motivé pour bien faire là-bas »