Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur avant Dubaï !

Publié le 24 février 2020 à 9h35 par A.D.

Novak Djokovic entrera en lice ce lundi après-midi à Dubaï. L’ogre serbe a annoncé la couleur avant d’affronter le Tunisien Malek Jaziri.

Novak Djokovic est dans les meilleures dispositions pour aborder le tournoi de Dubaï. Ce lundi après-midi, l’ogre serbe va disputer le premier tour face à Malek Jaziri. Dans des propos rapportés par L’Équipe , Novak Djokovic a fait passer un message fort avant d’affronter le Tunisien.

«Je n’ai pas joué à Dubaï depuis quatre ans, mais…»