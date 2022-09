Tennis

Devant le public français, Medvedev pète les plombs (vidéo)

Publié le 23 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Opposé à Stan Wawrinka en huitièmes de finale lors du tournoi de Metz, Daniil Medvedev a une nouvelle fois fait parler de lui sur le court. Et ce n'est pas pour sa performance sportive. En effet, l'ancien numéro 1 mondial a totalement craqué. Le Russe s’est emporté durant la rencontre en lançant sa raquette au sol et a derrière défié le public français, qui le huait.

Ce jeudi, Daniil Medvedev disputait son huitième de finale du tournoi de Metz face à Stan Wawrinka. Une rencontre qui s’est conclue par une victoire du Suisse 6-4, 6-7, 6-3. Mais cette confrontation a notamment été marquée par un coup de sang de Medvedev, qui s'est totalement emporté à l'encontre du public présent dans les tribunes pour venir le voir. .

Medvedev se encara con el público francés.📌 El tenista ruso vuelve a perder los papeles en una pista, y tras tirar su raqueta al suelo desafía al público del torneo de Metz.📌 Hizo gestos tocándose las axilas. El público reaccionó con sonoros abucheos. 📹 @ATPMedia pic.twitter.com/LntsTLviFX — Relevo (@relevo) September 22, 2022

Medvedev balance sa raquette et se fait huer

Alors que Daniil Medvedev a perdu un point après avoir raté son retour sur le service de Stan Wawrinka, le Russe a jeté sa raquette sur le sol et s'est donc fait huer par le public français. Mécontent, il a alors décidé par la suite de défier ces fans en faisant des gestes en touchant ses aisselles puis en baissant ses pouces vers le bas, comme pour critiqué cette attitude à son encontre. Au final, Medvedev a perdu la rencontre face à Stan Wawrinka, qui s'est d'ailleurs exprimé sur son état physique.

« La raison principale pour laquelle je continue, c'est justement de vivre des matches comme celui-là »