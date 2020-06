Tennis

Tennis : Coupe Davis, Yannick Noah... Gaël Monfils fait son mea culpa

Publié le 8 juin 2020 à 9h35 par A.D.

Entre 2016 et 2019, Yannick Noah n'a pas pu vraiment compter sur Gaël Monfils en Coupe Davis. Ce dernier a tenu à reconnaitre ses torts lors d'un entretien avec son ancien capitaine.

Gaël Monfils a vidé son sac. Ce dimanche, le Français a échangé longuement avec Yannick Noah sur la chaine Twitch . L'occasion de revenir sur leur cohabitation difficile en Coupe Davis entre 2016 et 2019. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Gaël Monfils a tenu à faire son mea culpa auprès de son ancien capitaine Yannick Noah.

«En 2016, ton premier problème, ça reste moi»