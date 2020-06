Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... L'aveu de Wawrinka sur son niveau !

Publié le 7 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray forment le plus gros « Big 4 » de l’histoire du tennis. Stan Wawrinka peut-il rentrer dans cette sélection ? Il répond !

Confinés pour contrer l’émancipation malheureuse du coronavirus, de nombreux fans du tennis s’amusent à dresser des bilans et à débattre autour de plusieurs sujets. Vainqueur de l’Open d’Australie en 2013, de Roland Garros en 2015 et de l’US Open en 2016, Stan Wawrinka fait-il partie du « BIG 4 » ? Cette discussion a fait beaucoup de bruits ces dernières semaines et le principal concerné a répondu à cette question dans une interview pour Puntodebreak .

« Peut-être devant les autres joueurs, mais derrière eux. »