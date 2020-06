Tennis

Tennis - Coupe Davis : Yannick Noah affiche un énorme regret avec Gaël Monfils !

Publié le 8 juin 2020 à 13h35 par A.D. mis à jour le 8 juin 2020 à 13h38

Lors de son dernier mandat à la Coupe Davis, Yannick Noah a dû se priver de Gaël Monfils. L'ancien capitaine des Bleus a fait part de ses immenses regrets de ne pas avoir pu compter sur le Parisien.

Avec l'aide de Gaël Monfils, les Bleus auraient pu remporter trois Coupe Davis. C'est en tous ce qu'a estimé Yannick Noah. De retour entre les années 2016 et 2019, l'ancien capitaine français a dû faire sans Gaël Monfils. Une situation qu'il regrette amèrement. Lors d'une conversation avec le joueur sur Twitch , Yannick Noah a expliqué à quel point Gaël Monfils avait manqué aux Bleus lors de son dernier mandat.

«Ça m'aurait fait kiffer de te voir gagner la balle de match, sur un smash de malade»