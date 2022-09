Tennis

Tennis : Comme Nadal, il a très mal vécu le jubilé de Federer

Décidément, les adieux sont déchirants dans bien des cas. Et ce n’est ni Roger Federer, ni Rafael Nadal qui affirmeront le contraire. Vendredi soir, pour sa dernière en tant que professionnel du tennis, Federer a prononcé un discours fort en émotion qui l’a ému jusqu’aux larmes, au même titre que son compère de toujours Nadal. Pas de la même génération, Matteo Berrettini a tout de même ressenti une vive émotion qui l’a empêché de fermer l’oeil la nuit venue.

Vendredi soir, à Londres, sonnait le glas de la carrière d’une des plus grandes pointures de l’histoire du tennis. En effet, huit jours après l’annonce poignante de son départ à la retraite, Roger Federer foulait pour la dernière fois un court de tennis en tant que joueur professionnel. A l’occasion de la Laver Cup qui oppose la Team Europe à la Team Monde, le Suisse était accompagné de Rafael Nadal pour le match de double qui les opposait à Jack Sock et Frances Tiafoe (6-4, 6-7, 9-11). Roger Federer a donc fini sur une défaite, mais l’essentiel était ailleurs.

Federer en larmes, Rafael Nadal aussi...

Après la rencontre, Roger Federer a pris le micro et a livré quelques mots forts en plein milieu du court central pendant plusieurs minutes. Sans surprise, la légende suisse n’a finalement pas pu retenir ses larmes que ce soit pendant son discours ou une fois sur le banc de la Team Europe aux côtés de son meilleur ennemi Rafael Nadal qui a lui aussi laissé ses émotions prendre le dessus.

«Je ne pouvais pas dormir, j'étais vraiment ému»