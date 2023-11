Tennis : Cette légende du sport rend hommage à Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent depuis l'Open d'Australie en janvier dernier et une élimination au deuxième tour, Rafael Nadal a mis beaucoup plus de temps que prévu pour guérir. Le Majorquin, qui a repris l'entraînement depuis de nombreuses semaines désormais avec une belle intensité, serait même sur le point d'annoncer la date de son retour à la compétition. Ces rumeurs lui donnent le droit de recevoir quelques hommages, à commencer par celui d'un sportif qu'il admire beaucoup, Tiger Woods.

Golfeur de légende, Tiger Woods est l'un des noms les plus célèbres de l'histoire de son sport. En tant que grand fan de golf et lui-même pratiquant, Rafael Nadal appréciera beaucoup les commentaires de l'Américain à son sujet. Après avoir reçu des commentaires positifs sur son retour de la part de son plus grand rival, Novak Djokovic, le Majorquin est attendu par d'autres comme Tiger Woods.

« Je ne veux pas le voir partir »

En annonçant il y a plusieurs mois son désir de mettre fin à sa carrière sportive en 2024, Rafael Nadal a ému la planète. « Je pense que ce que Rafa a fait est extraordinaire. Il a gagné l’Open d’Australie avec un pied blessé. C’est un homme très fort et très compétitif. Il sait que le temps passe. Tous les athlètes y sont confrontés. Même si dans certains sports, cela arrive plus vite que dans d’autres, malheureusement, on finit par vieillir. Je ne veux pas le voir partir » a d'abord commenté Tiger Woods.

Un dernier tour pour le plaisir

Rafael Nadal devrait annoncer dans les jours qui arrivent la date exacte de son retour à la compétition. L'Espagnol aurait prévu un gros mois de décembre entre les fêtes avant de voyager en Australie pour le début de ce qui devrait être la dernière saison de sa carrière. « Nous devrions tous prendre plaisir à le regarder concourir et à le regarder jouer, à voir ce qu’il a apporté au jeu, ce qu’il a apporté à chacun d’entre nous, à voir la passion avec laquelle il joue et pourquoi il joue » estime le golfeur américain pour Eurosport UK .

Retour dans le dur

Lorsqu'il reviendra à la compétition début 2024, Rafael Nadal connaîtra une situation totalement inédite pour lui : il bénéficiera de son classement protégé pour rentrer dans tous les tournois auxquels il souhaite participer. Celui qui n'avait pas quitté le top 10 depuis sa première apparition en 2005 pourra donc tomber sur n'importe qui dans les premiers tours des tournois. Le hasard du tirage au sort pourrait par exemple lui promettre une confrontation directe avec Novak Djokovic au premier tour de l'Open d'Australie. Les prochaines semaines seront déterminantes.