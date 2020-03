Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur les chances de Federer à Wimbledon

Publié le 2 mars 2020 à 17h35 par T.M.

Forfait pour Roland-Garros, Roger Federer fera son grand retour à la compétition lors de la saison sur herbe. Et selon son ancien entraîneur, une victoire à Wimbledon est envisageable.

A 38 ans, Roger Federer est encore au sommet de la planète tennis, mais doit faire avec certains pépins physiques. D’ailleurs, le Suisse est actuellement en délicatesse avec son genou. Venant de se faire opérer, il a d’ailleurs dû faire une croix sur plusieurs tournois, dont Roland-Garros. Federer fera donc son retour dans plusieurs semaines, notamment pour Wimbledon. Sera-t-il assez en forme pour prétendre à une victoire sur le gazon londonien ? Paul Annacone, son ancien entraîneur, y croit.

Un nouveau succès à Wimbledon ?