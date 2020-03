Tennis

Tennis : Djokovic rend un vibrant hommage à Tsitsipas

Publié le 2 mars 2020 à 13h35 par A.D.

Ce samedi, Novak Djokovic l'a emporté contre Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Dubaï. Après la partie, l'ogre serbe n'a pas tari d'éloges à l'égard du prodige grec.

Novak Djokovic voit les choses en grand pour Stefanos Tsitsipas. Opposé au prodige grec (21 ans) en finale du tournoi de Dubaï, le numéro un mondial s'est imposé en deux sets (6-3, 6-4). Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à Stefanos Tsitsipas.

«Il a un immense potentiel pour être numéro 1 mondial»