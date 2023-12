Tennis : Ce crack va suivre le chemin de Nadal, le pire lui est prédit

Alexis Brunet

Rafael Nadal est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais la fin de carrière de l'Espagnol est un peu compliquée. En effet, ce dernier a été gêné par de nombreuses blessures, dont la dernière qui l'a tenu éloigné des terrains durant presque un an. Selon Andrea Petkovic, Carlos Alcaraz pourrait malheureusement imiter son glorieux aîné, à cause de ses blessures à répétition.

L'attente a été longue pour les fans de Rafael Nadal, mais ils voient enfin le bout du tunnel. Après presque un an d'absence, l'Espagnol va faire son retour à la compétition. Il participera au tournoi de Brisbane début janvier, puis il enchaînera avec l'Open d'Australie, là où il avait disputé son dernier match avant sa grave blessure. Nul ne sait dans quel état sera le Majorquin, mais ce dernier souhaite avant tout se faire plaisir pour sa dernière année sur le circuit.

«Je suis inquiète pour Alcaraz»

Tout au long de sa carrière Rafael Nadal a dû faire face à de nombreuses blessures, et dès ses premières années chez les professionnels. Pour le podcast de Rennae Stubbs, Andrea Petkovic, ancienne numéro neuf mondiale a fait un parallèle entre le célèbre gaucher et son compatriote Carlos Alcaraz. Selon cette dernière, le jeune numéro deux mondial pourrait suivre le chemin de son glorieux aîné, du fait de sa fréquence importante de blessure. « Lorsque quelqu’un se blesse très tôt dans sa carrière, il semble que la blessure continue à le gêner au même endroit. Mais je pense que c’est à ce moment‐là que l’on grandit. Je suis inquiète pour Alcaraz car la même chose s’est produite pour Nadal. Rafa a eu une mauvaise blessure au début de sa carrière, et il a toujours eu des blessures ensuite. Si vous regardez des joueurs comme Djokovic ou Federer, ils n’ont jamais été blessés. Je pense que si vous n’avez pas de chance au début de votre carrière, alors que vous êtes encore en pleine croissance avec une grosse blessure, cela a tendance à vous retomber dessus. »

Nadal a dû subir des injections pour jouer

Pour se remettre de sa blessure, Rafael Nadal a dû s'éloigner de la compétition pendant presque un an. Avant cela, l'Espagnol devait parfois avoir recours à des injections pour pouvoir jouer certains matches. C’était notamment le cas lorsqu'il a remporté son quatorzième titre à Roland-Garros. Le Majorquin avait révélé qu'il avait reçu plusieurs injections d'anesthésiants au niveau du pied, afin de lui permettre de jouer, et maintenir son niveau.