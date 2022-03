Tennis

Tennis : Carlos Alcaraz s'enflamme après sa victoire contre Monfils !

Publié le 17 mars 2022 à 17h35 par A.D.

En huitième de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, Carlos Alcaraz a écarté Gaël Monfils. Après sa victoire, le « nouveau Nadal » a fait passer un message très fort.

Malgré sa victoire face à Daniil Medvedev, Gaël Monfils n'a pas trouvé la solution pour venir à bout de Carlos Alcaraz. Opposé au « nouveau Nadal » en huitième de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, le Parisien s'est incliné en deux sets (7-5, 6-1). Après la rencontre, Carlos Alcaraz a affiché son immense joie d'avoir réussi à battre Gaël Monfils.

«C’est très spécial d’atteindre les quarts de finale d’un Masters 1000»