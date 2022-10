Tennis

Tennis : Bourreau de Federer, il raconte son «calvaire»

En 2009, à la surprise générale, Juan Martin Del Potro faisait tomber Roger Federer en finale de l'US Open au terme d'un match épique. A l'instar du Suisse, l'Argentin est à la retraite. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour la Tour de Tandil que ce soit dans la tête ou dans le corps.

Blessé au genou depuis trois ans, Juan Martin Del Potro avait pris la décision de stopper sa carrière en février dernier chez lui, à Buenos Aires. L'ancien numéro 3 mondial est un bourreau de Roger Federer, tout jeune retraité également, puisqu'il l'a fait chuté en finale de l'US Open en 2009. Cette victoire promettait une glorieuse carrière à l'Argentin. Trahi par son physique imposant, Del Potro n'a pas connu le succès escompté. Depuis l'annonce de sa retraite, qu'il ne digère pas, son corps continue de le faire souffrir et lui fait vivre un véritable cauchemar.

There’s has only been 1 occasion where Federer, Djokovic and Nadal have all made the semi final of the same grand slam, and neither won the tournament. The 2009 US Open, where 20 year old Juan Martin del Potro stunned the world. pic.twitter.com/aLr0mfqTGT