Tennis

Tennis : Benoit Paire fait le bilan de son US Open !

Publié le 31 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Malgré une défaite et des excès de colère à l’US Open, Benoit Paire reste satisfait de son niveau de jeu. Il compte désormais se reposer.

Éliminé au 1er tour de l’US Open par Dusan Lajovic, Benoit Paire a tout de même montré un visage cohérent. Alternant le bon et le moins bon, le Français s’est notamment énervé auprès de l’arbitre de chaise et d’un spectateur, ce qui l’a déstabilisé et fait perdre le contrôle du match. Malgré tout, le 49ème joueur mondial retient les bonnes choses même s’il n’était pas prêt physiquement pour aller plus loin.

« Ça restera une bonne tournée »