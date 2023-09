Tennis : Benoît Paire de retour, objectif top 100 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Réputé pour sa personnalité haute en couleurs sur le circuit ATP, Benoît Paire continue d'attirer l'attention. C'est pourquoi il faisait partie du casting de l'UTS le week-end dernier à Francfort, cette exhibition spectacle qui a vu le jour sous l'impulsion de Patrick Mouratoglou. Le Français, qui a connu l'enfer après la pandémie, veut renouer avec le succès et peut profiter de la fin de saison pour accomplir son objectif : revenir dans le top 100.

Il n'est sûrement pas celui qui a connu le plus grand succès mais force est de constater que Benoît Paire est l'un des joueurs français les plus réputés. L'Avignonnais de 34 ans s'est remis à l'endroit en 2023 et poursuit sa renaissance sur le circuit Challenger. Présent à l'UTS la semaine dernière, il a fait quelques révélations pour Tennis Majors en étant confiant par rapport à sa situation.

Une confiance retrouvée

En dehors du top 200 en début de saison, Benoît Paire semblait être à la dérive. Le Français expliquait que la coupure liée au Covid lui avait fait très mal au moral et au retour, il n'arrivait quasiment plus à gagner un match. Finalement, il a fini par plonger au classement avant de se retrouver à l'échelon inférieur. S'il n'a pas gagné un match sur le circuit ATP cette année, il a tout de même brillé en Challenger en faisant partie du contingent tricolore ayant réussi à s'imposer en 2023, la nation la plus en réussite en 2023 à ce niveau.

De grands objectifs pour 2024

A 34 ans, Benoît Paire sait qu'il ne lui reste plus forcément beaucoup de temps pour revenir au plus haut niveau. Mais lors de son entretien avec Tennis Majors , il a confié ses objectifs pour la fin de saison. « C’est une très bonne semaine. J’ai battu Casper Ruud, Jan‐Lennard Struff, j’ai eu des balles de matchs contre Grigor Dimitrov. Je sais que je peux battre tout le monde. Même contre les joueurs du top 10, je peux faire quelque chose si je suis bien physiquement et mentalement. C’est pourquoi je vais faire de mon mieux lors des prochaines semaines afin de revenir dans le top 100 » a-t-il déclaré. A noter que l'UTS se déroule selon un format spécial qui n'a rien à avoir avec le tennis traditionnel.

Pas loin du cut pour l'Australie

Actuellement à la 124ème place mondiale, Benoît Paire aura donc un programme très chargé en fin de saison pour espérer grappiller quelques places et arracher son ticket pour l'Open d'Australie. Pour cela, il faudra certainement réintégrer le top 100 pour la première fois depuis août 2022. L'Avignonnais peut aussi s'inspirer de sa défaite à Roland-Garros face à Cameron Norrie, où il a joué à un grand niveau avant de céder physiquement en cinq sets.