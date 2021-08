Tennis

Tennis : Benoit Paire s'enflamme pour son retour au premier plan !

Publié le 20 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Qualifié pour les quarts de finale du Masters de Cincinnati, Benoit Paire retrouve son meilleur niveau, bien aidé selon lui par l’allègement des mesures sanitaires.

Benoit Paire est en grande forme. Tombeur de John Isner en 3 manches, le Français s’est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour un quart de finale de Masters 1000. La première fois, c’était à Rome en 2013 où il s’était finalement incliné face à Roger Federer. Depuis la réduction des contraintes sanitaires, Paire se remet à jouer son tennis, toujours aussi spectaculaire. Une bouffée d’air frais comme il l’a confié dans les colonnes de L’Équipe .

« Je suis content d'être là, de retrouver mon tennis, ma bonne humeur et ma joie d'être sur un court »