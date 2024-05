Tennis : Après Roland-Garros, Nadal donne déjà son prochain rendez-vous

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Et si Rafael Nadal préparait un gros coup cette saison ? Il y a un an, l'ancien numéro 1 mondial annonçait que la saison 2024 serait la dernière de sa carrière. Plus le temps passe, plus les indices contradictoires sont nombreux... En effet, lors de son passage à Rome il y a deux semaines, il avait assuré qu'il n'en avait pas fini avec ce tournoi. En attendant de savoir ce qu'il va faire à Roland-Garros, le Majorquin s'est déjà inscrit pour son prochain tournoi : Wimbledon. Cela veut donc dire qu'il a des ambitions pour jouer un peu partout en ce moment...

Depuis son retour à la compétition le mois dernier, Rafael Nadal n'a pas beaucoup gagné, certes, mais il a tout de même engrangé de la confiance en son corps qui a résisté aux batailles subies. En effet, pas de douleurs préoccupantes à l'horizon et il a la satisfaction de pouvoir disputer de longs matches. C'est tout ce dont il avait besoin avant Roland-Garros, où il tentera un improbable retour puisqu'il est opposé à Alexander Zverev au premier tour. Et visiblement, il a la confiance nécessaire pour pouvoir enchaîner sur gazon puisqu'il figure dans la liste des inscrits pour Wimbledon.

Nadal inscrit à Wimbledon

Comme d'habitude, la liste des joueurs inscrits pour un Grand Chelem est publiée six semaines avant. Ainsi, comme le tournoi de Wimbledon débute le 1er juillet, les organisateurs ont dévoilé les noms des joueurs et il y a une surprise ! En effet, Rafael Nadal figure bien dans cette liste et il aurait l'intention de se rendre à Londres dans un mois et demi. Le Majorquin a disputé le tournoi pour la dernière fois en 2022, quand il avait dû déclarer forfait avant sa demi-finale face à Nick Kyrgios.

Un été mouvementé ?

Présent à Paris cette semaine, Rafael Nadal compte bien disputer Roland-Garros même si sa décision finale n'est pas encore connue puisqu'il n'a pas déclaré forfait avant le tirage au sort. Son nom est bien présent et d'ailleurs il a hérité d'un premier tour très difficile face à l'un des grands noms : Alexander Zverev. Cette inscription à Wimbledon serait-elle tout simplement une solution de secours à Roland-Garros ou le Majorquin veut-il vraiment disputer les plus grands tournois peut-être pour la dernière fois ? Quoi qu'il en soit, s'il joue à Wimbledon, il enchaînera avec les Jeux olympiques deux semaines plus tard, son grand objectif visiblement.

Des adieux à Londres ?

Titré à deux reprises à Wimbledon, Rafael Nadal a souvent alterné le chaud et le froid dans ce tournoi. Mais le Majorquin prévoit peut-être de disputer cette compétition dans le but d'y jouer avec les moyens actuels et dire au revoir au public londonien. Sa participation reste surprenante car il n'a pas enchaîné autant de tournois depuis un moment. Dans quelle condition physique sera-t-il à ce moment-là ? Il disputera déjà un important combat à Paris...