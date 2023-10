Rolex Paris Master : Alcaraz de retour, il doit montrer un nouveau visage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins en réussite depuis qu'il a remporté le titre à Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz doit en plus faire avec des petites gênes physiques qui l'ont conduit à déclarer forfait pour le tournoi de Bâle la semaine dernière. L'Espagnol, qui a abandonné par la même occasion des points précieux dans sa quête d'un retour à la place de numéro 1 mondial, ne s'est pas montré très rassurant quant à son état lors de son passage en conférence de presse lundi.

Toujours très souriant, Carlos Alcaraz s'est avancé en conférence de presse ce lundi dans l'optique de bien figurer lors des derniers tournois de la saison. L'Espagnol a un peu inquiété dernièrement puisqu'il a du mal à gagner. Plus titré depuis Wimbledon, il semble avoir subi un coup depuis sa défaite en demi-finales de l'US Open. A lui de prouver qu'il est capable de changer sa trajectoire en toute fin de saison.

Pas à 100%

Invité à s'exprimer devant la presse avant son entrée en lice au Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz n'a pas caché qu'il n'était pas au top de sa forme physiquement. « Je ne vais pas dire que je suis à 100 %, parce que ce serait un mensonge. À cette époque de l’année, après une longue année, n’importe quel joueur a quelques problèmes dans son corps. J’ai l’impression que je me sens comme cela, je ressens un petit peu de douleur mais j’ai bien récupéré cette semaine et je viens ici en me sentant suffisamment bien pour faire un bon résultat » confie-t-il.

Optimiste en terre de mauvais souvenirs

Carlos Alcaraz n'a pas connu une histoire extraordinaire avec le Rolex Paris Masters par le passé. Eliminé par Hugo Gaston en 2021 au terme d'un match où il avait été mangé par la pression du public en perdant le deuxième set 7/5 après avoir mené 5/0 et contraint à l'abandon en 2022, le numéro 2 mondial espère connaître un meilleur sort cette année. « Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de rejouer ce tournoi. Comme vous l'avez dit, je n'ai pas d'excellents souvenirs mais j'essaie d'oublier tout ce qu'il s'est passé les années précédentes. J'espère que cette année ce sera encore mieux, mais je ne vais pas penser à ce qu'il s'est passé l'année dernière et 2021, je vais me concentrer juste sur ce tournoi et penser à mes sensations sur le terrain qui sont très bonnes. C'est pour cela que j'ai décidé de venir commencer ce tournoi » a-t-il déclaré.

Gros test d'entrée ?

Opposé à Roman Safiullin ce mardi soir pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz devra peut-être se méfier du Russe, 45ème joueur mondial. En grande forme depuis quelques mois, il est encore inconnu du grand public mais est capable de s'exprimer pleinement sur dur indoor grâce à son service. Face au numéro 2 mondial en manque de rythme, il pourrait surprendre.