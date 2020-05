Tennis

Tennis : Ce joueur qui rend un bel hommage à Novak Djokovic

Publié le 31 mai 2020 à 12h35 par La rédaction

Entre les aides pour les soignants, le projet pour les joueurs les démunis ou encore le dernier tournoi de collecte de fonds, Novak Djokovic a été très impressionnant ces dernières semaines. Marin Cilic a ainsi souhaité le rendre hommage.

Novak Djokovic est resté très actif malgré le confinement causé par l'évidement de coronavirus. En plus d’aider financièrement les établissements sanitaires en première ligne face au Covid-19, le numéro 1 mondial au classement ATP a aussi réalisé un projet pour aider les joueurs les plus démunis. Ce dernier pourrait bientôt voir le jour et consiste à mieux utiliser le prize money dans tous les tournois. Enfin, le Serbe a organisé l’Adria Tour dans le but de collecter des fonds pour aider des projets humanitaires. Bref, Djokovic enchaîne les projets utiles, ce qui est apprécié par beaucoup et notamment Marin Cilic.

« Novak est un phénomène »