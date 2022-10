Tennis

Tennis : A peine retraité, Federer annonce son retour

Publié le 20 octobre 2022 à 22h35

Le 23 septembre dernier, Roger Federer frappait ses derniers coups de raquette lors d'un double avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Le Suisse mettait fin à une carrière longue de 24 ans. Désormais retraité, l'ancien numéro un mondial va faire son retour sur un court de tennis lors d'un événement organisé au Japon le 19 novembre prochain.

Il va laisser un grande vide dans le monde du tennis. Considéré par beaucoup comme le plus grand sportif de tous les temps, Roger Federer a mis fin à une carrière débutée en 1998. Au cours de ses 23 années sur le circuit, le Suisse aura mis la main sur 103 titres, dont 20 titres du Grand Chelem. Agé de 41 ans et diminué par des douleurs au genou, Federer a décidé de quitter la lumière lors de la dernière Laver Cup, un tournoi qui a vu le jour grâce à son soutien. Pour son dernier match, il a décidé de s'associer à son rival le plus sérieux, Rafael Nadal. Face à la paire américaine composée de Jack Sock et de Frances Tiafoe, les deux légendes ont rendu les armes avant de fondre en larme lors d'une émouvante cérémonie.

Federer avait refusé de se retirer en Suisse

Le choix de Roger Federer avait surpris. Surtout qu'un tournoi ATP était organisé quelques jours plus tard à Bâle, chez lui en Suisse. Mais l'ancien numéro un mondial avait pris la décision de ne pas s'y rendre. « Célébrer à la maison doit être un moment très spécial et le tournoi arrive trop vite après Londres » avait justifié Federer.

Federer va réapparaître au Japon

Après avoir rangé ses raquettes , Roger Federer va faire son retour sur un court de tennis. Le 19 novembre prochain, le Suisse se rendra au Japon pour participer à un évènement organisé par son sponsor, Uniqlo. Il se rendra à l'Ariake Coliseum pour taper dans la balle avec des enfants, mais aussi avec Shingo Kunieda, légende du tennis fauteuil. Avant de débuter une carrière aux commentaires ?

