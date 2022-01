Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Djokovic sort du silence après la polémique !

Publié le 7 janvier 2022 à 19h35 par La rédaction

Placé dans un centre de rétention en Australie après l'annulation de son visa, Novak Djokovic est sorti su silence et a tenu à remercier ses nombreux soutiens.

Novak Djokovic, non vacciné contre la Covid-19, se faisait une joie de rejoindre l’Australie grâce à une dérogation et de défendre son titre à Melbourne. Mais à son arrivée en Océanie, le joueur serbe a été accueilli par les autorités australiennes, qui ont décidé d’annuler son visa. Et pour cause, Djokovic n’aurait pas présenté assez de documents pour justifier cette exemption médicale. Placé dans un centre de rétention, le numéro un mondial a été invité à quitter le territoire par le gouvernement australien.

« Je ressens ce soutien et c'est extrêmement agréable »