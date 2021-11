Tennis

Tennis : Djokovic, Medvedev... Cette énorme annonce du clan Zverev sur le Big 4 !

Publié le 23 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Après la victoire d'Alexander Zverev au Masters, le frère de l'Allemand, Mischa, s'est prononcé sur les forces en présence sur le circuit.

La nouvelle génération prend petit à petit la relève sur le circuit. Au mois de septembre dernier, Daniil Medvedev (25 ans) a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière grâce à sa victoire contre Novak Djokovic à l'US Open. Dimanche, Alexander Zverev (24 ans), s'est lui adjugé de l'ATP Finals, le Masters le plus relevé qui existe. Des jeunes joueurs qui s'imposent pendant que des légendes comme Roger Federer (40 ans) et Rafael Nadal (35 ans) enchaînent les pépins physiques.

« Le nouveau Big 4 est composé de Djokovic, Medvedev, Zverev et Tsitsipas »