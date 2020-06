Tennis

Tennis : La grande annonce du président de la Fédération sur Roland-Garros !

Publié le 1 juin 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Lors d’un live avec Gaël Monfils sur Twitch, Bernard Giudicelli, président de la FFT, a confirmé au 9e mondial que Roland-Garros aura bien lui cette année.

La crise du coronavirus chamboule le monde entier. Les événements sportifs n’échappent pas aux annulations ou aux reports. C’est notamment le cas de Roland-Garros. Initialement prévu du 24 mai au 7 juin, le Grand Chelem parisien devrait se tenir d’ici quelques mois (20 septembre au 4 octobre). Alors que les doutes sont permis sur la tenue de Roland-Garros, Bernard Giudicelli, président de la FFT, tient à les lever lors d’un live Twitch avec Gaël Monfils.

« Oui, je te confirme, Gaël, Roland-Garros aura bien lieu »