Tennis : Après la polémique à Roland-Garros, Mauresmo fait son mea culpa !

Publié le 3 juin 2022 à 14h35 par Arthur Montagne

Directrice de Roland-Garros pour la première année, Amélie Mauresmo est confrontée à une édition marquée par la polémique des matches en night session. Certaines déclarations de l'ancienne numéro 1 mondiale ont d'ailleurs été largement commentée et critiquée, notamment par Iga Swiatek, la nouvelle patronne du circuit féminin. Par conséquent, Amélie Mauresmo fait son mea culpa.

La première année d'Amélie Mauresmo en tant que directrice de Roland-Garros n'aura pas été de tout repos. Et pour cause, l'édition 2022 du Grand Chelem parisien est marquée par la polémique des matches en night session. Rafael Nadal a été le premier à s'en plaindre pour des raisons d'équité sportive en terme de temps de repos. Mais également parce qu'il préfère jouer sur une terre battue plus sèche et donc dans la journée. Cela n'a pas empêché l'Espagnol de livrer une bataille exceptionnelle contre Novak Djokovic. De son côté, Carlos Alcaraz avait également exprimé sa volonté de ne pas disputer son quart de finale en soirée après avoir enchaîné deux matches en session de nuit. Mais surtout, c'est le choix des matches qui a fait polémique. Et pour cause, sur les dix rencontres en night session, neuf concernaient le tableau masculin. Un seul match du tableau féminin a donc été programmé en soirée, ce qu'Amélie Mauresmo avait justifié. « Dans l'ère dans laquelle nous sommes en ce moment, et en tant que femme, aussi en tant qu'ancienne joueuse, je ne me sens pas mal ou je ne trouve pas ça injuste de dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'attrait pour les matchs masculins. Ce n'est pas un regret au vu des confrontations que l'on avait et de ce que l'on voulait présenter aussi à des spectateurs qui viennent avec un match unique. Sincèrement, j'ai essayé de me pencher dessus presque tous les jours. Avec toute l'équipe, on a vraiment essayé cela, on s'est concentré là-dessus. Je l'admets, cela a été difficile de trouver le match de la journée pour plus qu'une seule journée », assurait la directrice de Roland-Garros. Une explication qui n'a pas plu à tout le monde.

Zverev, l’ultime choc de Nadal à #RolandGarros ?🎾🇪🇸 Problèmes physiques, vie de famille… Pourquoi la retraite surprise de Rafael #Nadal à #RG2022 prend formeÀ lire sur @Le10Sport📝⬇️https://t.co/DEOnVAZ77n — Bernard Colas (@BernardCls) June 3, 2022

Mauresmo présente ses excuses