Roland-Garros : Swiatek blessée, gros danger pour le tableau féminin ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A dix jours du début du tournoi de Roland-Garros, la situation est dramatique pour certains des favoris. A tel point qu'à l'heure actuelle, les deux champions en titre seraient en très mauvais point, Rafael Nadal déjà forfait. A Rome, Iga Swiatek vivait une promenade de santé avant de se blesser à la cuisse et d'abandonner en quarts de finale face à Elena Rybakina. Un autre coup de tonnerre à venir ?

Plus que jamais numéro un mondiale depuis plus d'un an maintenant, Iga Swiatek a retrouvé avec joie la terre battue, la surface qu'elle préfère. Même si elle a été battue par sa dauphine à Madrid, elle était en passe d'enregistrer une semaine incroyable à Rome où elle a souvent dominé ses adversaires. Elle ne gagnera pas un troisième titre consécutif mais l'important est ailleurs : sa participation à Roland-Garros.

Abandon à dix jours de Roland-Garros

Opposée mercredi soir en quarts de finale à l'une de ses rivales cette saison, Iga Swiatek n'a pas pu aller au bout de son match. C'est seulement la deuxième fois depuis le début de sa carrière professionnelle qu'elle doit prendre une telle décision. A la fin du deuxième set, perdu au tie-break, elle s'est arrêtée après un point, se tenant visiblement le haut du genou. Après un temps mort médical, elle semblait beaucoup moins à l'aise pour se déplacer sur une surface aussi exigeante et elle a mis la flèche.

Roland-Garros : Catastrophe, une terrible annonce tombe sur Nadal https://t.co/Q0t0gmrXG9 pic.twitter.com/bfLXtuIUGy — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Coup de théâtre à venir ?

Après l'annonce du forfait de Rafael Nadal jeudi, Roland-Garros peut commencer à trembler avec cette blessure de la numéro 1 mondiale et tenante du titre. Sur les réseaux sociaux, elle s'est exprimée au nom de son équipe. « Nous sommes en train d’examiner tout ça. Pendant le deuxième set, je me suis blessée à la cuisse. Le diagnostic est en train d’être fait. Nous vous tiendrons informés » peut-on lire.

Une immense perte pour le tournoi

Même si la situation n'est pas aussi désespérée que pour Rafael Nadal, perdre les deux tenants du titre avant même le début du tournoi serait terrible. Qui d'autre que la légende Rafael Nadal et la meilleure joueuse du moment sur la surface pour incarner ce grand défi à Roland-Garros ? Pour rappel, le tirage au sort devrait être effectué jeudi prochain.