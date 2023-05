Roland-Garros : Les choses sérieuses commencent, Djokovic met la pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'édition 2023 du tournoi de Roland-Garros a bien débuté ce dimanche, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les deux grands favoris de la compétition font leur entrée en lice lundi. Programmés pour se jouer en demi-finales, les deux hommes partent avec une longueur d'avance sur le reste de la concurrence pour s'offrir le titre. Mais le Serbe sait comment mettre la pression sur ses adversaires...

Si la bataille va encore durer, le numéro 1 mondial à l'entame de ce Roland-Garros est bien Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol, auteur d'une saison sur terre impressionnante malgré un surprenant échec à Rome, semble même au-dessus du reste, tant son niveau de jeu est étincelant. D'ailleurs, ce n'est pas Novak Djokovic qui dira le contraire, une stratégie bien rodée pour mettre la pression, lui qui sait gagner même quand il évolue loin de son meilleur niveau.

« C'est bien lui le favori »

Vainqueur à l'Open d'Australie, Novak Djokovic est beaucoup moins impressionnant depuis le début de la saison sur terre battue. Le Serbe, légèrement en difficulté, n'arrive certainement pas dans la forme de sa vie à Roland-Garros. Mais il ne faut pas l'enlever des favoris, même s'il a donné son gros favori à lui. « Carlos Alcaraz est numéro 1 mondial. Il a aussi remporté des grands titres sur terre battue cette saison. Cela fait de lui le favori. Même s’il a gagné un Grand Chelem et moi 22, si on regarde les derniers mois, la forme dans laquelle il est, et moi, il est plus favori que moi » a-t-il précisé.

L'expérience peut payer

A 36 ans, Novak Djokovic bénéficie tout de même d'un avantage certain : une immense expérience. Pour la première fois depuis longtemps, il arrive à Roland-Garros en ayant peu gagné sur terre avec seulement 5 victoires pour 3 défaites. « Encore une fois, les Grands Chelems, c'est un tournoi différent. C'est même un sport différent. On joue au meilleur des cinq manches, c'est l'un des plus grands tournois au monde. L'expérience est de mon côté, je dirais. Dans quelle mesure est-ce que cela va jouer un rôle suffisant ? Si je me retrouve face à lui, on verra » a déclaré le numéro 3 mondial.

Un duel tant attendu

Depuis leur affrontement à Madrid l'année dernière quand Carlos Alcaraz avait pris le dessus, les deux hommes ne se sont pas joués. Pire encore : ils ont rarement été présents tous les deux en même temps dans le même tableau puisqu'entre Bercy 2022 et Madrid 2023, les deux joueurs ont toujours pris soin de s'éviter. A Rome, le duel attendu n'a pas eu lieu mais le rendez-vous est pris pour les demi-finales à Roland-Garros. Avant ça, il faudra passer de nombreuses étapes, à commencer par leur entrée en lice ce lundi contre l'Américain Kovacevic pour le Serbe et le qualifié italien Cobolli pour l'Espagnol.