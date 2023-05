Roland-Garros : En mission, Djokovic chipe un nouveau record à Federer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas vraiment inquiété pour son entrée en lice à Roland-Garros ce lundi, Novak Djokovic fait définitivement partie des favoris pour le titre. Encore plus depuis que Rafael Nadal, 14 fois vainqueur, a déclaré forfait. Après un début de saison sur terre battue un peu décevant, il aura à cœur de remettre les pendules à l'heure pour encore plus marquer l'histoire.

Opposé au jeune Américain d'origine serbe Aleksandar Kovacevic, 114ème joueur mondial, Novak Djokovic n'a pas vraiment eu besoin de s'employer pour sortir vainqueur de son combat. Le numéro 3 mondial a bien débuté son tournoi, un tournoi qui pourrait peut-être enterrer définitivement les débats autour du GOAT. Mais la route est encore longue avant de battre tous les records, lui qui veut progresser étape par étape.

Nouveau record pour Djokovic

En remportant son match du premier tour lundi à Roland-Garros, Novak Djokovic a porté à 65 le nombre de victoires consécutives à ce stade en Grand Chelem, un record qui était la propriété de Roger Federer jusque-là. En effet, depuis son élimination au premier tour de l'Open d'Australie 2006, il n'a jamais perdu d'entrée en Grand Chelem, une série impressionnante qui témoigne encore un peu plus de la légende serbe. Dans ce classement, Chris Evert est la 3ème déjà loin derrière, avec 56 victoires consécutives.

Roland-Garros : Les choses sérieuses commencent, Djokovic met la pression ! https://t.co/SyP8bbRsXy pic.twitter.com/wrZONXX39Q — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Nadal absent, grosse opportunité

Pour Novak Djokovic comme pour tous les autres, l'absence de Rafael Nadal est l'occasion ou jamais d'inscrire son nom au palmarès de l'édition 2023. Mais le Serbe est bien évidemment le mieux placé, lui qui court après un record beaucoup plus significatif : un 23ème titre du Grand Chelem. « L’absence de Nadal change tout pour Djokovic. Il y a beaucoup d’enjeux pour lui avec cette quête d’un 23e titre du Grand Chelem. Il aura à cœur que tout se mette bien en place jour après jour. Une quinzaine, c’est long. Il a tellement d’expérience pour pouvoir gérer la pression. Il joue pour cela. Il aura beaucoup de travail évidement » analyse Justine Hénin, quatre fois vainqueur Porte d'Auteuil.

Une surprise tellement rare

Alors qu'il affrontera Marton Fucsovics au deuxième tour avant un potentiel duel face à Alejandro Davidovich Fokina ensuite, un joueur qui l'avait battu à Monte-Carlo l'an dernier, Novak Djokovic perd tout de même très rarement tôt dans un Grand Chelem. Entre Wimbledon 2009 et aujourd'hui, il n'a perdu que deux fois avant les huitièmes de finale : au 3ème tour à Londres en 2016 et au 2ème tour de l'Open d'Australie en 2017. Sinon, c'est quasiment toujours une qualification pour les quarts de finale à chaque fois. Des chiffres qui donnent le tournis et qui devraient encore évoluer prochainement...