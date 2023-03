Quels records peut encore aller chercher Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En dépassant Steffi Graf cette semaine avec une 378ème semaine passée à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic a encore un peu plus fourni sa liste des records du tennis. Le Serbe, inarrêtable, ne va sûrement pas ralentir la cadence. Mais vers quels objectifs peut-il se tourner à présent ?

Malgré une année 2022 compliquée, Novak Djokovic n'a eu aucun mal à s'offrir un dixième Open d'Australie en début de saison, le 22ème titre du Grand Chelem dans sa carrière. En égalant son plus grand rival, Rafael Nadal, le numéro 1 mondial peut espérer continuer à dépasser les limites en 2023 mais certains records restent encore difficiles à aller chercher. Et d'autres objectifs restent encore bien dans la tête du Serbe...

Jimmy Connors, un Everest

Dans la hiérarchie des records du tennis, ceux de Jimmy Connors occupent certainement une belle place. En effet, l'Américain, connu pour sa longévité extraordinaire détient encore deux records notables : celui du nombre de victoires totales et du nombre de titres sur le circuit ATP. En effet, le Serbe a quand même un beau retard puisqu'avant Dubaï, il comptabilisait 1043 victoires quand Connors est à 1274. Ce dernier triomphe toujours avec 109 tournois remportés et on a longtemps cru que Roger Federer allait le dépasser, mais le Suisse a échoué à 103. Djokovic, lui, vient de dépasser Nadal avec 93 unités.

Des records de longévité dans tous les sens

Novak Djokovic approche des 36 ans et pourtant il est toujours le grand favori pour remporter n'importe quel tournoi du Grand Chelem. En restant à ce niveau pendant encore quelques mois, le Serbe pourrait battre le record de longévité pour un vainqueur en Grand Chelem, celui de Ken Rosewall à 37 ans et deux mois. En Masters 1000, c'est Roger Federer qui détient le record avec 37 ans et 7 mois et le Serbe n'est plus qu'à 12 participations en Grand Chelem pour atteindre le record du Suisse et de l'Espagnol Feliciano Lopez (81). Le Suisse est encore celui qui a disputé (429) et remporté (369) le plus de matches en Majeur, une cible de plus pour Djokovic qui pointe à 388 et 341. A noter que sur le circuit ATP, le Serbe est passé devant Nadal en pourcentage de victoires.

Bientôt le meilleur en Grand Chelem ?

Novak Djokovic est déjà bien avancé mais en atteignant une nouvelle finale en Grand Chelem cette année, il reviendrait à hauteur de Chris Evert avec 34 unités. De plus, il pourrait viser les 24 titres de Margaret Court, un record que Serena Williams n'a pas pu égaler avant de s'attaquer au nombre de titres à Wimbledon de l'intouchable Federer ou la place de numéro 1 en fin de saison, puisqu'il pourrait égaler Steffi Graf dès cette année avec une huitième couronne en fin de saison.