Nadal, Federer, Djokovic… La nouvelle punchline incroyable

Wimbledon bat son plein depuis le début de la semaine et ce vendredi, Stefanos Tsitsipas est venu à bout d’Andy Murray en cinq matchs au terme d’une rencontre exceptionnelle. Le Grec a salué son adversaire, tout en pointant du doigt l’influence énorme qu’avait eu le big 4 dans sa carrière.

Il y a Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au football, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic au tennis. Un trio d’exception auquel l’on peut ajouter Andy Murray qui a su s’imposer parmi les cadors de son époque et former le fameux « Big 4 ». Encore sur le circuit, Murray est bien moins clinquant qu’à l’époque même s’il est toujours capable de certains exploits. Face à Stefanos Tsitsipas à Wimbledon, Andy Murray n’aura pas réussi à prendre le dessus et s’est incliné en cinq manches.

Murray se plaint de l’arbitrage

Très frustré après la rencontre, le Britannique s’est plaint d’une erreur d’arbitrage : « C’était juste sous le nez de l’arbitre. Elle ne devrait pas manquer ça, pour être honnête. Si elle n’est pas sûre, j’estime qu’elle devrait le faire savoir au joueur. Mais, je veux dire, cela ne pouvait être que de quelques centimètres. C’était un angle si serré. C’était très juste. J’ai supposé que l’arbitre aurait fait le bon choix. Je crois savoir que le juge de ligne l’a annoncé faute, l’arbitre également. Donc, oui, je veux dire, vous pouvez évidemment dire que c’est une erreur de ma part. En fin de compte, l’arbitre a fait un mauvais appel juste devant elle ».

«Si je joue au tennis aujourd’hui, c’est grâce à eux»