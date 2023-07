Nadal, Federer, Djokovic... Cette championne donne son GOAT

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée en huitièmes de finale à Wimbledon cette année, Victoria Azarenka est surtout connue pour avoir été la patronne du circuit WTA et avoir remporté deux titres consécutifs à l'Open d'Australie en 2012 et 2013. La Biélorusse, toujours dans le top 20, a été interrogée récemment sur sa vision du Big 3 comme c'est le cas pour de nombreux acteurs du tennis depuis la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Sans surprise, c'est le Serbe qui récolte les faveurs de l'ancienne numéro 1 mondiale.

Avant les demi-finales de Wimbledon ce vendredi, Novak Djokovic a encore gagné une voix dans la course au GOAT et celle-ci compte. Au vu du palmarès, Victoria Azarenka peut être considérée comme l'une des meilleures joueuses en activité même si elle a largement dépassé l'apogée de sa carrière. Invitée sur une émission sur YouTube , la Biélorusse a encensé le parcours du Serbe, qui n'a pas été facile depuis 15 ans.

Djokovic le plus grand ?

Depuis sa victoire à Roland-Garros il y a un mois, Novak Djokovic a une fois repoussé les limites du possible. Le Serbe est maintenant considéré comme le plus grand joueur de tous les temps par un bon nombre de personnes et Victoria Azarenka semble aller dans ce sens même si elle a tenu à évoquer Roger Federer et Rafael Nadal. « Djokovic n’a pas le crédit qu’il mérite. Federer est le plus talentueux du Big 3. Nadal est un combattant, il a tellement de cœur. L’esprit de Novak ? Je ne pense pas que ce soit le cas de tous les athlètes que j’ai vus. Il s’inflige lui‐même certaines critiques. Il me surprend vraiment » a-t-elle déclaré.

Une charge mentale impressionnante

Tout au long de sa carrière, Novak Djokovic a dû subir la loi de ses deux rivaux en termes de popularité. Le Serbe a tout fait pour essayer de se faire aimer du public au maximum mais cela n'a pas toujours fonctionné. « Djokovic a été dépeint comme un méchant tellement de fois. Il y a deux poids, deux mesures. Il a dû faire beaucoup plus que Federer et Nadal. Il est toujours en train de grimper une pente. Quand il était plus jeune, il voulait être sympathique, maintenant il ne s’en soucie plus » poursuit la Biélorusse.

Des records sans limites

Lancé dans une chasse aux records depuis des années, Novak Djokovic est en train de signer toutes les plus belles pages de l'histoire du tennis. Le natif de Belgrade reste le grand favori pour décrocher le titre à Wimbledon cette année et il rejoindrait ainsi Roger Federer avec 8 couronnes. Mais surtout : un 24ème Grand Chelem, soit le record hommes et femmes confondus dans l'ère Open.