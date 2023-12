«Nadal est mon héros», il snobe Federer en direct

Alexis Brunet

Vendredi, Rafael Nadal a officiellement annoncé la date de son retour sur les courts. L'Espagnol a affirmé qu'il participerait au tournoi de Brisbane, puis il enchaînerait sur l'Open d'Australie, ce qui sera alors sa première participation à un majeur depuis un an. Cette annonce du Majorquin a ravi de nombreux amateurs de tennis, à commencer par Carlos Alcaraz, qui a affirmé que son compatriote espagnol était son héros, et non pas Roger Federer.

Depuis quelque temps maintenant, Novak Djokovic a perdu certains rivaux historiques. Roger Federer a pris sa retraite en 2022, et Rafael Nadal ne pouvait plus jouer de matchs officiels, à la suite de sa grave blessure au psoas-iliaque. Mais la donne a évolué, et l'Espagnol s'est soigné. Il a d'ailleurs annoncé vendredi son retour à la compétition pour le tournoi de Brisbane. Le Majorquin enchaînera par la suite avec l'Open d'Australie.

Carlos Alcaraz est fan de Nadal

Rafael Nadal n'est pas le seul à être enjoué par ce retour. Les fans de l'Espagnol attendaient cela depuis longtemps. Carlos Alcaraz fait partie de ceux-là. Le numéro deux mondial a révélé que Nadal était son héros lors d'une interview pour la fédération britannique de tennis . « Mon héros était Rafael Nadal et c’est toujours Rafael Nadal. Depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, j’admire Rafa chaque fois que je regarde ses matchs. Bien sûr, j’ai admiré Federer mais, vous savez, c’est toujours, toujours Rafa. J’ai toujours regardé le tennis, les grandes choses qu’il a accomplies, les grands matchs qu’il a joués. »

Une association Alcaraz-Nadal aux Jeux Olympiques ?

A l'avenir, Carlos Alcaraz pourrait bien passer de fan à coéquipier de Rafael Nadal. En effet, l'hypothèse que les deux joueurs représentent l'Espagne en double aux Jeux Olympiques de Paris existe. Cela n'est pas encore acté, mais il faudra que le Majorquin soit épargné par les problèmes physiques s'il veut se donner une chance de terminer sa carrière en apothéose.