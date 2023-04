La FFT sort la carte maîtresse pour bâtir un nouveau champion !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable nation du tennis depuis des siècles, la France n'a connu qu'un seul champion en Grand Chelem dans l'ère Open sur le circuit ATP. En 2023, nous fêterons le 40ème anniversaire de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros mais la FFT travaille pour l'émergence de nouveaux joueurs capables de s'illustrer dans les plus grands rendez-vous. Récemment, c'est le Croate Ivan Ljubicic qui a été recruté, ancien numéro 3 mondial et coach de Roger Federer entre autres.

C'est juste que l'attente devient gentiment insupportable. Depuis Yannick Noah, aucun Français n'a réussi à s'imposer en Grand Chelem alors que les conditions sont a priori réunies pour briller. Si la génération des Mousquetaires a souvent été privée du bonheur par le Big 3, les femmes, elles, ont réussi à s'illustrer à plusieurs reprises ces dernières décennies. Le travail réalisé en interne au sein de la Fédération française de tennis pourrait cependant une autre tournure prochainement...

Un candidat intéressant

C'était un peu la surprise de voir débarquer Ivan Ljubicic à la FFT. Mais Gilles Moretton, le président, a bien nommé le Croate à la tête d'une mission nommée "Ambition 2024". Depuis quelques mois, il travaille donc aux côtés de Paul-Henri Mathieu, directeur du haut niveau. Ljubicic a arrêté sa carrière en 2012 après avoir gagné 10 titres sur le circuit ATP, dont Indian Wells en 2010, et atteint la finale de trois autres Masters 1000. Numéro 3 mondial en 2006, il atteignait cette année-là son meilleur résultat en Grand Chelem : une demi-finale perdue face à Rafael Nadal à Roland-Garros.

Plainte, corruption... Gros scandale à la Fédération française de tennis ! https://t.co/pqAi0tc4oS pic.twitter.com/kSzjhyzWjQ — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Un Grand Chelem, ce n'est pas impossible »

Interrogé par L'Equipe pour dresser un premier petit bilan de sa nouvelle fonction, Ivan Ljubicic n'a pas caché ses ambitions. « On ne peut pas être content du niveau des meilleurs joueurs français au classement. On va travailler fortement pour changer ça. Je suis ambitieux. Je suis ici pour aider à gagner un tournoi du Grand Chelem et des médailles olympiques. C'est ma mentalité. J'ai joué au haut niveau, entraîné au très haut niveau. Je ne peux pas faire la différence demain, pour Roland-Garros 2023, mais j'espère être là pour longtemps. Un Grand Chelem à terme, ce n'est pas impossible » a-t-il déclaré, après avoir confié qu'il a récemment refusé d'entraîneur un joueur actuel du top 10, lui qui était dans le clan de Roger Federer il y a quelques années.

Un long travail qui paiera ses fruits