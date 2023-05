Djokovic détesté, il lâche une énorme confidence

Alexis Brunet

Ce dimanche s'ouvre officiellement Roland-Garros. Cette année Rafael Nadal ne pourra pas essayer de rafler un 23ème titre du Grand Chelem. Novak Djokovic lui pourra tenter de le faire, puisqu'il en a le même nombre que l'Espagnol et qu'il est engagé pour RG. Une réussite qui inspire d'autres joueurs comme Stéfanos Tsitsipás, qui veut bien être détesté, s'il arrive à obtenir le même palmarès que le Serbe.

Lors de cette 122ème édition de Roland-Garros, il y aura une absence de marque. Rafael Nadal, 14 fois vainqueur des Internationaux de France ne sera pas de la partie cette année. Le corps de l'Espagnol ne le laisse pas tranquille et il a décidé de ne pas prendre de risque au crépuscule de sa carrière, alors que ce tournoi représente beaucoup pour lui. Sans le natif de Majorque, la course au titre final s'annonce palpitante entre les différents favoris.

Alcaraz favori sur terre battue, Djoko peut faire parler l'expérience

Ce qui est sûr, c'est que le vainqueur de Roland-Garros 2023 sera différent de celui de 2022. L'année dernière c'était Nadal qui l'avait emporté malgré des douleurs au pied. Mais il se pourrait bien que le 11 juin, cela soit encore un Espagnol qui brandisse la Coupe des Mousquetaires. Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial est le grand favori du tournoi. Le jeune Murcien est malgré son jeune âge l'un des meilleurs joueurs du monde et il est un spécialiste de la terre battue. Il aura donc un sérieux coup à jouer à Paris, à moins que Novak Djokovic n'en décide autrement.

Stéfanos Tsitsipás veut imiter Novak Djokovic