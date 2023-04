Catastrophe pour Berrettini, les galères se poursuivent...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste de Wimbledon en 2021 face à Novak Djokovic, Matteo Berrettini enchaîne les coups durs depuis un certain temps. Le grand Italien de presque 2 mètres a déjà connu plusieurs blessures au cours des deux dernières années et le voilà qui doit faire face à un nouveau problème physique aux obliques. La malchance continue pour lui, alors qu'il a déjà perdu pas mal de rangs au classement ces derniers temps.

Auteur d'un début de saison décevant où il a eu du mal à enchaîner les victoires, Matteo Berrettini démarre la saison sur terre battue par un nouveau coup dur. Forfait pour son huitième de finale face à Holger Rune jeudi, il devra s'absenter quelque temps et manquera Munich la semaine prochaine, et peut-être Madrid. Surtout, son corps accumule les blessures, ce qui pourrait finir par devenir inquiétant, lui qui est grand et lourd.

Saison difficile

Alors qu'il avait déjà dû abandonner en plein match face au jeune Danois à Acapulco en février, Matteo Berrettini avait ensuite réalisé une tournée américaine décevante en perdant d'entrée lors des Masters 1000 d'Indian Wells et Miami. Ces défaites frustrantes font suite à son élimination au premier tour de l'Open d'Australie dans un match certes spectaculaire face à Andy Murray. Encore dans le top 10 avant Wimbledon l'an dernier, il ne fait que reculer ces derniers mois...

Nouvelle blessure, nouvelle absence

Pourtant vainqueur d'un match fou le jour de son anniversaire mercredi, Matteo Berrettini a reçu un cadeau bien triste. Sur les réseaux sociaux, l'Italien a fait part de sa nouvelle blessure au réveil jeudi matin, annonçant ainsi son forfait pour le tournoi monégasque. « Je ne sais pas par où commencer… Je trouvais enfin mon niveau et je revenais là où je voulais être…. C’est tellement dur. Je suis très triste d’annoncer que je ne pourrai pas jouer mon match aujourd’hui à Monte Carlo. J’ai une déchirure de grade 2 dans mon muscle oblique interne » peut-on lire, sans savoir encore quelle sera la durée de son absence.

Un danger au classement ?

S'il venait à s'absenter dans les prochaines semaines, Matteo Berrettini ne serait pas vraiment en danger au niveau du classement, non. Tout simplement car il a vécu la même chose l'année dernière : il n'avait pas pu disputer l'intégralité de la saison sur terre battue et n'a donc aucun point à défendre. Mais l'inquiétude réside plutôt dans sa capacité à rebondir. Les efforts consentis pour revenir d'une blessure à chaque fois peuvent être éprouvants même s'il avait superbement réagi en 2022 en remportant son premier tournoi dès son retour sur le circuit. 22ème mondial cette semaine, Berrettini sera surtout attendu sur gazon, une surface sur laquelle il excelle, ce qui fait de lui l'un des favoris pour Wimbledon.