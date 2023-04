Tennis : Au bord du gouffre, cette championne prend une grande décision

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présente sur le circuit WTA depuis un peu plus de dix ans, Garbiñe Muguruza s'est construit un palmarès qui ferait rêver plus d'une joueuse. L'Espagnole, ancienne numéro 1 mondiale et vainqueure de Roland-Garros et Wimbledon, a souvent surfé entre le très haut niveau et les déceptions au cours de sa carrière. Sacrée au Masters fin 2021, elle a ensuite totalement disparu, enchaînant les défaites frustrantes. Récemment, elle a annoncé vouloir faire une pause.

Garbiñe Muguruza est définitivement l'une des plus grandes joueuses de ces 10 dernières années. Capable de bien jouer sur toutes les surfaces, elle n'avait pas mis longtemps avant de connaître un grand succès. En 2016, elle s'imposait en finale de Roland-Garros face à Serena Williams. Epuisée par son niveau de jeu décevant, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne jouera plus jusqu'à l'été prochain. A 29 ans, l'Espagnole se pose beaucoup de questions...

Une grande championne

On ne devient pas championne en Grand Chelem par hasard. Garbiñe Muguruza a certes souvent déçu par son manque de régularité mais elle reste une joueuse terriblement efficace quand elle évolue à son meilleur. Elle est d'ailleurs la seule à avoir battu les deux sœurs Williams en finale de Grand Chelem. Finaliste à l'Open d'Australie en 2020, elle avait peu à peu refait son retour dans le top 10 avant de gagner le Masters en 2021, le dixième titre de sa carrière.

Qui est Elena Rybakina, cette championne si discrète ? https://t.co/lfL5Bqt3pF pic.twitter.com/GIXzSa7Zbu — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Un niveau disparu...

Son premier match de l'année, face à Bianca Andreescu, ne laissait présager rien de bon. Garbiñe Muguruza menait 6/0 5/2 avant de s'effondrer et c'est un scénario qu'elle a connu assez souvent depuis le début de la saison 2022. L'Espagnole n'a jamais été en mesure de produire un tennis similaire à ce qu'elle produisait en 2021 et elle a rapidement perdu en confiance. Après 4 matches disputés cette saison pour 4 défaites, elle a décidé de dire stop...

Grande pause et changement de coach