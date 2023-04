«Arrête un peu l’alcool», la dernière punchline de Benoît Paire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au fond du trou pendant de longs mois, Benoît Paire est en train de sortir la tête de l’eau. Après sa victoire sur un Challenger au Mexique, le Français a été invité pour le Masters 1000 de Monte-Carlo et il a démarré par une victoire. Mieux sur tous les points, Paire est revenu sur son addiction à l’alcool.

Benoît Paire a vécu une descente aux enfers. Il y a encore quelques années, il faisait partie des meilleurs joueurs français, il a même joué un huitième de finale à Roland-Garros en 2019. Mais le Covid est passé par là et Benoît Paire a mal vécu cette période. La solitude, la lassitude du tennis aussi et l’alcool, un fléau qu’il n’hésitera pas à raconter dans diverses interviews poignantes.

La renaissance de Benoît Paire

Depuis quelques semaines, Benoît Paire est mieux. Le Français vient de gagner un Challenger au Mexique et mentalement, la situation s’est considérablement améliorée. Invité pour disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo, Paire a gagné sereinement contre Grégoire Barrère. Après son succès, il est revenu sur cette période difficile et ses problèmes avec l’alcool.

Invité au tournoi, Benoit Paire (n°164) domine Grégoire Barrere (n°62) 6-3, 6-3 en 1h04 et jouera le dernier tour des qualifications à Monte-Carlo. 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/yzzD70C7AG — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 8, 2023

«Je buvais beaucoup !»