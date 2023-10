XV de France : Un joueur de Galthié se lance un défi improbable

Axel Cornic

La Coupe du monde 2023 s’est terminée sur un sacre de l’Afrique du Sud et le Top 124 a repris ses droits dès le lendemain de la finale, avec plusieurs internationaux qui ont repris la compétition. C’est le cas de Peato Mauvaka, véritable révélation avec le XV de France, qui a participé à la victoire du Stade Toulousain contre l’Union Bordeaux-Bègles (29-22).

Alors que certains ont eu besoin de totalement couper après la désillusion de la Coupe du monde, d’autres ont souhaité rapidement reprendre avec leurs clubs respectifs afin de définitivement tourner la page. On a ainsi vu plusieurs internationaux sur le terrain dès la reprise du Top 14, ce dimanche 29 octobre.

« Si je restais à la maison, j'allais pleurer tous les jours »

Remplaçant au début de la rencontre, Peato Mauvaka est rentré en cours de match face à l’UBB et était très heureux de retrouver ses coéquipiers du Stade Toulousain. « Ça fait plaisir de retrouver les mecs de Toulouse, je devais être en vacances, mais si je restais à la maison, j'allais pleurer tous les jours » a confié le talonneur, au micro de Canal + . « J'ai donc demandé à reprendre direct après le quart, et Ugo (Mola) a été gentil, il m'a laissé reprendre, sinon je devais être en vacances avec les autres. J'aime bien montrer, avec tous ceux qui sont autour de moi, que je suis dans la bonne humeur, mais après le quart, c'était vraiment dur, donc j'ai voulu reprendre, sinon j'allais me pendre ! (rire) ».

« J'ai préféré lancer les yeux fermés »