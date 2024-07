XV de France : Racisme, agressions sexuelles… Les plus gros scandales de l’histoire des Bleus

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques jours après les propos racistes de Melvyn Jaminet dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le XV de France doit faire face à une nouvelle polémique. Deux joueurs de Fabien Galthié, Hugo Auradou et Oscar Jegou, sont accusés d’agression sexuelle par une femme, des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Ce qui vient s’ajouter à la liste des nombreux scandales qui ont touché les Bleus ces dernières années.

En pleine tournée en Amérique du Sud, le XV de France doit gérer plusieurs polémiques. Après celle concernant Melvyn Jaminet, exclu de la sélection pour avoir tenu des propos racistes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux joueurs de Fabien Galthié ont été arrêtés par la police en Argentine lundi, d’après les informations du média argentin MDZ , confirmées par L'Équipe . Il s’agit d’Oscar Jégou et Hugo Auradou, tous les deux visés par une plainte pour agression sexuelle, des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Le Mondial perturbé par l’affaire Chalureau

Des nouvelles polémiques qui interviennent quelques mois seulement après celle concernant Bastien Chalureau. Ce dernier avait été appelé pour la Coupe du monde 2023 pour remplacer Paul Willemse, blessé. Le joueur âgé de 31 ans avait été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour des faits de « violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime. » En janvier 2020, Bastien Chalureau avait été accusé par deux anciens joueurs de rugby de les avoir agressés après une soirée à Toulouse. Malgré la polémique suscitée par sa présence, le deuxième ligne avait tout de même participé au Mondial avec le XV de France.

Haouas condamné pour violence conjugale

Une coupe du monde à laquelle Mohamed Haouas aurait lui aussi pu participer. Début juin 2023, avant l'annonce de la liste de Fabien Gatlhié, le pilier âgé de 30 ans était pressenti pour y figurer, ce qui n'a finalement pas été le cas. Il est placé en garde à vue le 26 mai pour violences conjugales. Une scène qui avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Condamné à un an de prison ferme sans maintien en détention, Fabien Galthié avait finalement décidé de se passer de Mohamed Haouas : « Je l’ai appelé à sa sortie de prison. On a échangé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait et qu’il s’excusait auprès des joueurs et du staff . »

Huit joueurs exclus après Ecosse-France en 2018

En 2018, après une défaite face à l’Écosse dans le cadre du Tournoi des Six Nations, une autre affaire avait secoué le XV de France. Autorisés à sortir malgré leur défaite, plusieurs joueurs avaient été placés en garde à vue après une bagarre et une plainte pour agression sexuelle, selon la police écossaise, qui avait finalement conclu qu’aucun crime n’avait été commis. Huit joueurs avaient alors été sanctionnés et mis à l’écart du XV de France pendant quelque temps : Anthony Belleau, Rémi Lamerat, Louis Picamoles, Jonathan Danty, Félix Lambey, ainsi que Teddy Thomas, Sekou Macalou et Arthur Iturria.

La fausse bagarre de Bastareau

Quelques années plus tôt, en juin 2009, c’est Mathieu Bastareaud qui s’était retrouvé au cœur d’une polémique. Après la défaite du XV de France contre la Nouvelle-Zélande, le joueur, âgé de 20 ans au moment des faits, affirme qu’il a été agressé dans la rue en début de soirée. Il avouera quelques jours plus tard que sa blessure était en réalité arrivée car il était trop alcoolisé en rentrant à l’hôtel et avait heurté sa table de nuit, ce qui lui avait ouvert la pommette.