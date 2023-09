XV de France : Nouveau coup dur pour Antoine Dupont ?

Alexis Brunet

Face à la Namibie, le XV de France a remporté la rencontre, mais il a aussi perdu Antoine Dupont. Le demi de mêlée est sorti sur blessure, après un contact avec Johan Deysel. Un doute plane sur sa présence pour les phases finales de la Coupe du Monde. Le fait que le joueur du Stade Toulousain porte un masque de protection rigide aurait pu l'aider à revenir plus rapidement, mais malheureusement, cet accessoire est interdit par la World Rugby.

Le match face à la Namibie devait permettre de se rassurer et de se faire plaisir, mais cela n'a finalement été le cas qu'à moitié. Bien que le XV de France se soit imposé 96-0, il a surtout perdu Antoine Dupont sur blessure. Le joueur du Stade Toulousain a quitté ses partenaires à la 46ème minute, à la suite d'un contact à la pommette avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Et les premiers examens n'ont pas été rassurants.

Une fracture maxillo-zygomatique pour Dupont

À la fin du match face à la Namibie, Antoine Dupont s'est rendu à l'hôpital afin de passer des premiers examens. Ces derniers ont révélé une fracture maxillo-zygomatique. Une mauvaise nouvelle donc, dans l'espoir de pouvoir retrouver le demi de mêlée pour les phases finales de la Coupe du Monde. Toutefois, d'autres examens doivent avoir lieu dans les prochains jours afin d'avoir un verdict final.

Dupont ne pourra pas porter de masque rigide