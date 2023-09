XV de France : Les Bleus lâchent une innovation pour la Coupe du Monde

Alexis Brunet

Le XV de France disputera ce jeudi son troisième match de phase de groupe de Coupe du monde. Pour le moment les Bleus comptent deux victoires, avant de défier la Namibie. Pour cette rencontre, les joueurs de Fabien Galthié évolueront sans leur nom derrière leur maillot. Cela avait pourtant été essayé lors des matches de préparation, mais l'innovation n'a pas été retenue.

Face à la Namibie, le XV de France voudra sûrement signer une victoire très importante, afin de regagner un peu de confiance. Mais si vous ne vous y connaissez pas tellement en rugby, il sera difficile d'identifier au premier coup d'œil qui aura marqué l'essai. En effet, au rugby, et contrairement au football, toutes les nations n'affichent pas le nom des joueurs au-dessus du numéro des maillots. La France a fait le choix de ne pas les inscrire, mais cela a pourtant été tenté il y a peu de temps.

Cela a été recommandé aux nations

Avant que la Coupe du monde commence, le XV de France a disputé quelques test-matches avec le nom des joueurs floqué. Finalement cela n'a pas continué pour la Coupe du monde, même si cela avait été recommandé par le comité d'organisation, comme l'a dévoilé Jean-Marc Lhermet, vice-président de la Fédération Française de Rugby, à L’Équipe . « Toutes les fédérations ont eu cette recommandation du comité d’organisation avant le Tournoi. Certaines équipes ont suivi lors du Tournoi (l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles), pas nous. Cela avait déjà été le cas lors des tests de l’automne dernier. Le comité a de nouveau insisté avant les matches de préparation, dont il est l’organisateur. On est restés sur notre position à Murrayfield (défaite 25-21 contre l’Écosse, le 5 août), mais on était les seuls. Pour ne pas être le vilain petit canard, on a floqué les maillots juste pour les matches de préparation suivants, en guise de test. »

Cela ne va pas avec l'esprit du rugby

Pour justifier l'abandon de l'idée de floquer le nom des joueurs derrière les maillots, un argument principal est avancé. Les numéros n'appartiendraient pas aux joueurs, mais à un poste. D'autant plus que certains éléments peuvent être amenés à évoluer à plusieurs postes. Le rugby n'est donc pas prêt à imiter le football encore, bien que certaines nations ont tout de même décidé de sauter le pas.