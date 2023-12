XV de France : Le Stade Toulousain pousse un coup de gueule pour Dupont

Thibault Morlain

Durant la dernière Coupe du monde de rugby, on a énormément parlé d’Antoine Dupont. La star du XV de France s’est retrouvée sous le feu des projecteurs 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça a surtout été le cas lors de l’épisode de sa blessure au visage. Au final, Dupont a réussi à revenir à temps pour affronter l’Afrique du Sud, mais du côté du Stade Toulousain, on regrette la mauvaise gestion du demi de mêlée, laissé visiblement un peu trop seul pour tout gérer.

Annoncé parmi les favoris de la Coupe du monde 2023, le XV de France s’en remettait surtout à Antoine Dupont. Mais en a-t-on trop fait avec le demi de mêlée de Fabien Galthié ? Il y a notamment eu l’épisode de sa blessure au visage face à la Namibie. Pendant de longs jours, des questions se sont posées sur le retour de Dupont et sa disponibilité ou non face à l’Afrique du Sud. Un feuilleton qui a quelque peu énervé du côté du Stade Toulousain et de son entraîneur, Ugo Mola…

« Antoine a été jeté en pâture ! »

C’est dans un entretien accordé à L’Equipe qu’Ugo Mola a poussé un coup de gueule à propos d’Antoine Dupont. L’entraîneur du Stade Toulousain a alors fait part de certains regrets vis-à-vis de la gestion du XV de France lors de la dernière Coupe du monde : « Antoine a été jeté en pâture ! On a entendu en permanence : "C'est Antoine qui décide !" Il décide de se faire opérer, il décide de revenir au jeu, il décide de s'entraîner, il décide de jouer, il décide de parler de l'arbitrage, il décide de partir aux Jeux Olympiques, il décide... OK. Antoine décide de beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui l'entourent et qui sont là aussi pour prendre certaines décisions. Comme il est l'icône dont tout le monde rêvait et qu'il est très fort, on lui fait prendre toutes les décisions ».

« Il ne doit pas être l'unique étendard »