XV de France : Le nouvel ovni de Galthié raconte son bizutage

Axel Cornic

Révélation du Top 14 avec l’Union Bordeaux-Bègles, Nicolas Depoortère a franchi un palier en ce Tournoi des 6 Nations, puisqu’il a fêté sa première sélection avec le XV de France face au Pays de Galles (24-45). Pour RMC Sport il s’est confié au sujet de son arrivée chez les Bleus, lui qui a été Champion du monde avec les U20 il y a moins d’un an.

Le carton rouge de Jonathan Danty contre l’Italie (13-13), a libéré une place au centre et Fabien Galthié a décidé de miser sur Nicolas Depoortère, dont la première sélection était réclamée depuis des mois déjà. Il faut dire que le trois-quart centre de l’UBB est éblouissant cette saison, avec 18 matchs sur 20 possibles jusqu’à maintenant et 7 essais.

« J’ai été désigné pour faire un petit chant »

Après sa première sélection, la nouvelle promesse du rugby français s’est confié concernant la cérémonie des caps, qui a eu lieu après la rencontre. « C’était plutôt sympa! On a eu une réception au stade, avec les Gallois. Ils ont présenté leurs premiers "capés" qui ont fait un petit chant. Greg (Alldritt) a présenté les premiers "capés" français, Léo (Barré), "GH" (Colombe), Manny (Meafou) et moi-même » a déclaré Nicolas Depoortère, à RMC Sport . « Et du coup, on a… enfin "on a", j’ai été désigné pour faire un petit chant ».

Cabrel, quelques bières… mais pas trop !