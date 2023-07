XV de France : Galthié reçoit un message surprenant !

Axel Cornic

Double champion d’Europe en titre, Pierre Bourgarit n’a pas eu beaucoup de chances de se montrer avec le XV de France. Il faut dire que devant lui il a des cadres comme Julien Marchand et Peato Mauvaka, qui se partagent également le poste de talonneur avec le Stade Toulousain et qui semblent avoir les faveurs de Fabien Galthié à quelques semaines de la Coupe du monde.

Après une décennie extrêmement compliquée, le rugby français cartonne. Fabien Galthié a l’embarras du choix pour former ses équipes, avec le plus gros vivier de la planète rugby, comme en témoigne d’ailleurs le triplé des U20 à la Coupe du monde.

XV de France : Deschamps débarque, un joueur de Galthié raconte tout https://t.co/qtx8WwKm1B pic.twitter.com/LDaeHRs2qt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Depuis que Galthié a pris en main l'équipe de France, il y a une hiérarchie qui s'est créée et je sais quelle est actuellement ma place »

Forcément, certains joueurs peuvent être fliués et c’est le cas de Pierre Bourgarit. Titulaire indiscutable avec le Stade Rochelais et double Champion d’Europe en titre, le talonneur de 25 ans sait qu’il y a du monde devant lui en équipe de France. « Je suis arrivé à Monaco avec l'idée de me donner à 100%, sans calculer. Je ne suis pas naïf : depuis que Fabien Galthié a pris en main l'équipe de France, il y a une hiérarchie qui s'est créée et je sais quelle est actuellement ma place » a expliqué le Rochelais, dans un long entretien accordé à Midi Olympique .

« Je viens là avec mes armes, mes qualités, mes défauts, et j'essaie de tout donner pour gagner du temps de jeu »