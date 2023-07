XV de France : Avant le choc de la Coupe du monde, les Blacks ont peur pour leur star

Axel Cornic

Le 8 septembre approche à grands pas et avec lui le match d’ouverture de la Coupe du monde, qui opposera la France à la Nouvelle-Zélande. Et après une grosse période noire, les All Blacks retrouvent enfin des couleurs et le montrent lors du Rugby Championship, avec notamment un Will Jordan magistral lors de la victoire sur l’Afrique du Sud (35-20)… qui semble toutefois inquiéter son staff.

C’est un retour au plus haut niveau qui arrive au meilleur des moments. Actuellement engagée dans un Rugby Championship raccourci pour cause de Mondial, la Nouvelle-Zélande reste sur deux victoires très convaincantes, dont une tout récemment face aux Champion du monde en titre sud-africains. Un signal lancé au XV de France de Fabien Galthié, qui affronteront les All Blacks pour le match d’ouverture de leur Coupe du monde.

Jordan, la star néo-zélandaise aux prises avec des migraines

Mais tout n’est pas rose au pays du long nuage blanc, qui craint le pire pour sa star Will Jordan. Tout bonnement éblouissant contre les Springboks, la star des Crusaders a notamment marqué son 22e en autant de sélections et se présente donc comme l’une des armes fatales de son équipe à quelques semaines de la Coupe du monde. Mais son sélectionneur a récemment émis des doutes au sujet de migraines qui ont déjà gêné sa carrière par le passé.

« Il n'y a pas vraiment de problème sur le terrain, il s'agit de gérer les choses au jour le jour »